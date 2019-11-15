15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусских хоккеистов попали в список претендентов на драфт НХЛ 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

В списках центрального скаутского бюро НХЛ оказались: защитник "Летбридж Харрикейнз" (WHL) Данила Паливко, защитник "Сагино Спирит" Илья Соловьев (OHL) и нападающий "Принс Альберт Райдерс" Илья Усов (WHL).

Все белорусы попали в группу С. По мнению специалистов бюро, хоккеисты из этого списка могут быть выбраны с 4-го по 6-й раунды.

Данила Паливко в текущем сезоне набрал 5 (0+5) очков в 21 матче при восьми минутах штрафа и показателе полезности "-2". У Ильи Соловьева 21 (1+20) очко в 17 матчах при 14 минутах штрафа и показателе полезности "+4". Соловьев - третий защитник-бомбардир OHL.

Илья Усов провел в WHL 20 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков при 17 минутах штрафа и показателе полезности "+7".

Драфт НХЛ, ежегодное мероприятие, проводимое в Национальной хоккейной лиге, заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, профессиональным клубам Лиги. Мероприятие проводится один раз в год, обычно в течение двух-трех недель после завершения предыдущего сезона. Проходит за 7 раундов.-0-