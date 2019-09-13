Трое хоккеистов минского "Динамо" командированы в "Юность"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" Иван Дроздов, Роман Дюков и Артем Аносов командированы в расположение столичной "Юности", которая является фарм-клубом "зубров", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского представителя в КХЛ.

Хоккеисты смогут помочь "Юности" уже сегодня, в принципиальном поединке чемпионата Беларуси против солигорского "Шахтера".

Иван Дроздов провел за "Динамо" 3 игры со средним временем на площадке 5 мин 52 сек, Роман Дюков сыграл в одном матче, Артем Аносов на лед в матчах КХЛ не выходил.-0-