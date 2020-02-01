Три хоккеиста минской "Юности" получили белорусское гражданство

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три хоккеиста - "Юности" Артем Лесников, Андрей Геращенко и Дмитрий Колготин - получили белорусское гражданство, такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.

Сообщается, что вместе с принятием белорусского гражданства изменится статус игроков, которые отныне не считаются легионерами в чемпионате Беларуси и заявлены в состав "Юности" в новом качестве.

Артем Лесников проводит в Беларуси первый сезон в профессиональной карьере. Защитник в 30 матчах за "Юность" отметился 2 (0+2) результативными баллами при 2 минутах штрафа и показателе полезности "+6".

Дмитрий Колготин, выступая за "Юность", в текущем сезоне стал обладателем Кубка Салея. В регулярном сезоне чемпионата Беларуси набрал 36 (11+25) очков в 49 матчах при показателе полезности "+21" и является лучшим бомбардиром команды на данном отрезке.

Андрей Геращенко в сезоне-2014/15 сыграл 49 матчей за "Лиду" (2 гола, 5 результативных передач), в прошлом году стал чемпионом страны вместе с "Юностью" (8+12 в 50 играх). В текущем сезоне Геращенко также выступает в составе минчан, с которыми уже выиграл Кубок Салея. В 19 матчах чемпионата-2019/20 защитник отметился 6 (2+4) очками.-0-