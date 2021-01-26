Трое легионеров минского "Динамо" решили выступать за хоккейную сборную Беларуси

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое хоккеистов минского "Динамо" Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тэйлор приняли решение выступать за сборную Беларуси. Такая информация содержится на сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Учитывая согласие игроков, в организации приняли решение инициировать смену спортивного гражданства хоккеистов.

"Теперь в соответствии с правилами Международной федерации хоккея по истечении срока обязательного спортивного карантина, составляющего 16 месяцев с даты проведения первого официального матча в составе белорусской команды, ФХБ может быть инициирована процедура ходатайства перед IIHF о получении игроками права выступления за нашу страну в официальных турнирах", - говорится в сообщении.-0-