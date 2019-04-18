Центр по фигурному катанию Алексея Ягудина открыт в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр по фигурному катанию олимпийского чемпиона россиянина Алексея Ягудина открыт сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления Алексея Ягудина

"В последнее время я много времени провожу в Беларуси. Давно вынашивал идею создания собственной школы, и вот центр фигурного катания Алексея Ягудина открыт в Минске. Пришло время делиться полученными знаниями и опытом", - сказал именитый спортсмен.

Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и детский тренер Полина Шелепень провели мастер-класс для юных спортсменов, участие в нем приняли около 250 мальчиков и девочек.

Во время мастер-класса

Татьяна Тотьмянина во время мастер-класса

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что в спорткомплексе будет воспитано не одно поколение любителей фигурного катания и хоккея. "Очень рада, что школу возглавит мой лучший ученик. Надеюсь, опыт российских коллег поможет белорусским атлетам неоднократно подняться на пьедесталы почета мировых и европейских форумов", - сказала она.

Игорь Петришенко, Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин

На мероприятии присутствовали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, именитый российский тренер Олег Васильев.

Игорь Петришенко

Центр фигурного катания Алексея Ягудина будет готовить детей в возрасте от трех до девяти лет. Начинающие фигуристы смогут заниматься по уникальной программе, разработанной ведущими специалистами. Алексей Ягудин будет помогать и опытным спортсменам. Работа с белорусской национальной сборной по фигурному катанию на коньках - одно из направлений деятельности центра. Инициативу открытия центра поддержали Министерство спорта и туризма Беларуси, Национальный олимпийский комитет и Белорусский союз конькобежцев.-0-

Фото Андрея Покумейко