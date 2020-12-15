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15 декабря 2020, 10:02

Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил 306 стипендиатов

Илья Корзун. Фото из архива
Илья Корзун. Фото из архива

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный совет Президентского спортивного клуба в заочной форме утвердил 306 стипендиатов из числа белорусских перспективных спортсменов и тренеров-преподавателей. Проект в очередной раз принял в свои ряды рекордное количество стипендиатов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В условиях пандемии COVID-19 далеко не все спортсмены смогли принять участие в 2020 году в крупных международных соревнованиях и показать квалификационный результат для попадания в число участников проекта. Президентский спортивный клуб учел данные обстоятельства, поэтому большинство стипендий назначены отдельным решением центрального совета. В данном случае во внимание принималось участие спортсмена во внутренних соревнованиях и показанный результат, выступления на международной арене в прошлые годы, мнение тренеров и специалистов в своем виде спорта, ходатайства соответствующих спортивных федераций, ассоциаций и союзов.

В проекте на 2021 год представлены 35 видов спорта. Впервые среди стипендиатов присутствуют мастера велосипедного спорта из категории BMХ и MTB, входящих в олимпийскую программу. Сразу две волейбольные команды, успешно выступившие на юниорских чемпионатах Европы, также будут получать финансовую поддержку в будущем году.

Из стипендиатов-триумфаторов международных форумов отмечают чемпионок Европы среди юниоров в академической гребле Виолетту Дмитриеву (одиночка) и Дарью Вырупаеву с Анастасией Русак (двойка парная), чемпиона юношеских Олимпийских игр по хоккею с шайбой (соревнования 3х3) Илью Корзуна и бронзовую медалистку в биатлоне (индивидуальная гонка) Юлию Ковалевскую, победительницу общего зачета Кубка Европы по фристайлу в сезоне-2019/2020 Анну Деруго.

"Представители основного состава национальных команд с 2019 года не участвуют в проекте выплат стипендий, внимание акцентировано большей частью на юношей/девушек и юниоров/юниорок, которые только начинают свою спортивную карьеру", - сказали в Президентском спортивном клубе.

С учетом большого количества положительных отзывов Президентский спортивный клуб продолжает сотрудничество с одним из белорусских банков, где стипендиаты могут воспользоваться платежной бесконтактной карточкой международной системы с уникальным дизайном и повышенным кэшбэком на спортивные товары.

Средний размер годовой стипендии составит Br6900 в год (Br575 в месяц). Она будет выплачиваться спортсменам и тренерам-преподавателям на протяжении года ежемесячно, начиная с января 2021 года.

Общая сумма выплат в 2021 году составит более Br2 млн.

179 из 306 (58%) стипендиатов были участниками проекта и в уходящем году.

Средний возраст стипендиатов в этот набор составил рекордно юные 16 лет и 9 месяцев, тренеров - 29 лет и 5 месяцев.

Стипендии Президентского спортивного клуба - один из важнейших проектов организации. За 15 лет существования клуб начислил более 3 тыс. стипендий молодым и перспективным спортсменам и тренерам, а общий объем выплат стипендий составил более $10 млн.

Важность и успешность проекта подчеркивает тот факт, что практически все наши олимпийские чемпионы последних лет были в разное время стипендиатами Президентского спортивного клуба. Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Гуськова, Владислав Гончаров - все они прошли через программу стипендий, которая в разной степени и в разное время оказалась подспорьем для восхождения к олимпийским вершинам.

Проект постоянно совершенствуется. С 2015 года стала использоваться собственная система коэффициентов для начисления размера стипендии, которая включает в себя порядка десяти критериев. В 2016 году добавлена схема поощрения тех стипендиатов, кто прогрессирует или поддерживает свой высокий уровень результатов. С 2018 года внедрен принцип подачи анкеты и всех документов соискателя в электронном виде через интернет, практически исключив бумажные носители. В 2019 году в партнерстве с одним из белорусских банков запущена эксклюзивная банковская программа.-0-

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