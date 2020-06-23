Французский центровой Александре Гаврилович перешел из "Цмокi-Мiнск" в "Нижний Новгород"

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центровой баскетбольного клуба "Цмокi-Мiнск" француз Александре Гаврилович покинул белорусскую столицу и намерен провести следующий сезон в составе другого клуба Единой лиги ВТБ - российского "Нижнего Новгорода", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александре Гаврилович пришел в "Цмокi" год назад. В прошедшем сезоне он провел 15 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 12,2 очка за игру, в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа сыграл в 13 поединках при средней результативности 13,9 очка.

Ранее состав "драконов" покинули Бранко Миркович, перешедший в литовский "Пьено Жвайшждес", а также Виталий Лютыч, который решил продолжить игровую карьеру в "Самаре", выступающей в российской суперлиге.

Контракты "драконами" продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. Новобранцами белорусского клуба стали американец Кристофер Клайберн и центровой сборной Латвии Клавс Чаверс.-0-