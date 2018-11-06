6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на билеты II Европейских игр будут доступными. Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда.
"Самый доступный билет на спортивные мероприятия будет стоить Br5, самый дорогой - Br50", - отметил Максим Кошкалда.
Цена билетов на церемонии открытия и закрытия Европейских игр будет объявлена дополнительно. Максим Кошкалда отметил, что общий предзаказ билетов на II Европейские игры 2019 года составил более 46 тыс., партнеры и спонсоры Европейских игр уже выкупили более 7 тыс. билетов. Организаторы рассчитывают на 375 тыс. мест с возможностью увеличения до более чем 500 тыс. в зависимости от спроса и популярности видов спорта.
К примеру, цена посещения соревнований по баскетболу 3х3, пляжному футболу составит от Br10 до Br50. Борьбу и легкую атлетику можно будет посетить, отдав за квиток от Br7 до Br30, стрельбу из лука - от Br5 до Br15.
Реализация билетов будет проходить в несколько этапов. Билеты на соревнования II Европейских игр поступят в продажу 1 декабря 2018 года и начнут реализовываться на территории Беларуси
Второй этап намечен на 1 марта 2019 года. Билеты на Европейские игры
Дополнительно будет разработана VIP-программа гостеприимства, цены на которые будут озвучены в феврале.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 9 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-
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