Церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля состоялась в Баку

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) состоялась в Баку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Красочное шоу было организовано на берегу Каспийского моря в комплексе Crystall Hall. В соответствии с олимпийскими традициями состоялся парад атлетов, эстафета огня и зажжение пламени фестиваля.

Белорусскую сборную на парад атлетов вывел капитан и флагоносец команды - диагональный волейбольной сборной (U-18) Владислав Бабкевич.

Глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич выразил уверенность, что фестиваль пройдет на столь же высоком уровне, как и Европейские игры в 2015 году.

Президент Азербайджана и НОК Ильхам Алиев объявил фестиваль открытым.

Во время театрализованной части церемонии открытия зрителям представили историческое и культурное наследие Азербайджана, познакомили с архитектурными и фольклорными традициями.

Перед открытием фестиваля состоялись соревнования по теннису, вольной и греко-римской борьбе. В активе нашей команды, как сообщалось, уже одна золотая медаль, которую завоевал борец Глеб Макаренко.

В состав белорусской команды на Европейский юношеский фестиваль вошли 102 спортсмена. Они выступят в женской, греко-римской и вольной борьбе, велоспорте, волейболе, спортивной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании и теннисе.

Медали ЕЮОФ будут разыгрываться в 10 видах спорта, в которых примут участие около 1,5 тыс. молодых атлетов из 48 стран. На летнем юношеском фестивале 2017 года в венгерском Дьере белорусскую команду представили 96 атлетов, выступивших в девяти видах спорта. Два года назад ребята завоевали 15 медалей (3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под эгидой Европейских олимпийских комитетов с 1991 года периодичностью раз в два года.-0-