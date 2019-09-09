Церемония открытия легкоатлетического матча Европа - США проходит в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске проходит торжественная церемония открытия легкоатлетического матча Европа - США, передает корреспондент БЕЛТА.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире примут около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представят 14 атлетов.

Стартуют соревнования в 19.00. Завершатся состязания 10 сентября.

Права на вещание приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США).

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