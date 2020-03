Церемония передачи олимпийского огня прошла на Панафинейском стадионе в Афинах

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла на Панафинейском стадионе, где в 1896 году состоялись первые в новейшей истории Олимпийские игры, сообщает БЕЛТА.

В связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19 праздник прошел в скромной обстановке без гостей, зрителей и большого количества журналистов.

Церемония стартовала на одной из старейших спортивных арен мира - Панафинейском стадионе - с участием двух греческих спортсменов Катерины Стефаниди и Лефтериса Петруниса. Они зажгли огонь на специальном алтаре. Участники эстафеты с японской стороны трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Есида и трехкратный триумфатор Игр дзюдоист Номура Тадахиро от поездки в Грецию вынуждены были отказаться.

Президент Олимпийского комитета Греции и член МОК Спирос Капралос выступил с приветствием, а председатель оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори направил видеообращение.

Затем Спирос Капралос получил Олимпийский огонь от "главной жрицы", роль которой исполнила актриса Ксанти Георгиу, и передал его представительнице оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте, которая работает в структурах ЮНИСЕФ в Греции.

The Olympic Flame Ceremony without a crowd, taken from the CYA building. Here's a video so you can feel like you're here while you're safe at home!#StaySafe #CYAthens #COVID_19 #OlympicFlameCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/ByzJYJcoJa