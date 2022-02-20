Церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады началась в Пекине

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в китайской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Флаг Беларуси на параде атлетов пронесет конькобежец Игнат Головатюк.

В Олимпийских играх принял участие 2871 спортсмен из 91 страны. Было разыграно 109 комплектов наград. Медальный зачет уверенно выиграли спортсмены Норвегии, завоевавшие 37 наград - 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 27 (12, 10, 5), третье место заняла сборная Китая - 15 (9, 4, 2). Команда Беларуси с двумя серебряными наградами оказалась на 24-й позиции. Сначала биатлонист Антон Смольский завоевал серебро в индивидуальной гонке, а потом фристайлистка Анна Гуськова стала второй в соревнованиях лыжных акробаток.-0-

Фото Андрея Покумейко