Церемонию открытия Игр в Токио 23 июля продлят на полчаса

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонию открытия Игр XXXII Олимпиады в Токио 23 июля продлят на полчаса из-за мер против распространения коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Планировалось, что шоу должно было начаться в 20.00 по местному времени (14.00 мск) и завершиться в 23.00 (17.00), но организаторы приняли решение продлить церемонию на полчаса. Такие меры связаны с необходимостью соблюдения социальной дистанции, а традиционный проход национальных олимпийских сборных по стадиону займет больше времени, чем предполагалось.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд.-0-