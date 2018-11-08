Цибульский: для проведения этапа Кубка мира в "Раубичах" проделана серьезная работа

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие в спорткомплексе "Раубичи" чемпионат Европы по биатлону в феврале 2019 года, летний чемпионат мира-2019 и финал Кубка IBU в 2020-м станут серьезной проверкой сил перед этапом Кубка мира 2022 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.

"Проделана очень большая работа, которая велась на протяжении нескольких лет. Мы добились, что этап Кубка мира пройдет в "Раубичах". Избрание Ольги Назаровой в технический комитет IBU, работа генерального секретаря БФБ Дарьи Домниковой - это все звенья одной цепи. Шаг за шагом федерация приближалась к тому, чтобы получить этап Кубка мира. Конечно, это было бы невозможно без решения главы государства Александра Лукашенко о проведении масштабной реконструкции спорткомплекса "Раубичи". Теперь центр под Минском соответствует требованиям о проведении международных соревнований", - отметил Андриан Цибульский.

Отвечая на вопрос о вместимости комплекса, председатель БФБ заверил, что и эта проблема будет решена. "На ближайшем крупном старте, чемпионате Европы-2019, будут установлены дополнительные трибуны (сборные конструкции), которые значительно увеличат вместимость. Особое внимание уделим открытию континентального форума, когда пройдут проводы из большого спорта наших легенд Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Болельщиков ожидаем много, поэтому федерация, организаторы пройдут своеобразный экзамен. Летний чемпионат мира по биатлону-2019 и финал Кубка IBU 2020 года также станут своеобразной репетицией к этапу Кубка мира. Представители Международного союза биатлонистов лично смогут убедиться, что в Беларуси могут провести соревнования на самом высоком уровне при большом количестве зрителей. Рассчитываем и на поддержку болельщиков из России, которые, не сомневаюсь, приедут в "Раубичи" на крупные международные соревнования по биатлону", - сказал Андриан Цибульский.

Как заявил руководитель БФБ, на данный момент его волнует вопрос, как подготовить отечественных стреляющих лыжников к будущим стартам. "К Олимпиаде 2022 года в Пекине мы рассчитываем подготовить серьезный боеспособный состав", - добавил он.

Решением Международного союза биатлонистов республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" после зимних Игр в Пекине с 28 февраля по 6 марта 2022 года примет седьмой этап Кубка мира.-0-