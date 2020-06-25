Цилинская: для развития спорта в Беларуси сделано очень многое

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние годы для развития спорта в стране сделано очень многое. В том числе создана качественная инфраструктура, соответствующая самым высоким стандартам. Касается это и велоспорта. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, восьмикратная чемпионка мира, бронзовая медалистка Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская.

Она рассказала, что во времена расцвета ее спортивной карьеры ей не хватало тех возможностей, которые есть у современного поколения атлетов. По мнению именитой спортсменки, это нужно ценить и продолжать планомерное движение вперед. "Очень здорово, что у нас есть свой трек, которого мне очень не хватало, когда я, будучи спортсменкой, готовилась к различным международным соревнованиям. Конечно, заграничные сборы тоже нужны, однако важную часть подготовительной работы белорусские велосипедисты могут проводить теперь в домашней обстановке", - сказала председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.

Наталья Цилинская также отметила, что является противницей различных радикальных изменений в жизни общества. "Я принципиально против любых насильственных действий. Можно сказать, являюсь пацифисткой. То, что у нас есть мирное небо над головой, нужно ценить", - сказала она. -0-