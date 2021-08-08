Цицилина: конкуренция по сравнению с Олимпиадой в Рио возросла

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Представительница белорусской дружины в групповых упражнениях Арина Цицилина в беседе с журналистами отметила возросшую конкуренцию по сравнению с Олимпиадой в Рио, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше выступление комментировать подробно не стоит: все видели сами. Отмечу только, что конкуренция по сравнению с Рио возросла за это время. Многие команды имеют сложные программы... Рада за Болгарию, девочки, без сомнения, достойны этого успеха. Мы же должны отдохнуть и сосредоточиться на новой программе к следующим Играм", - сказала спортсменка.

Как сообщалось, в заключительный день мультиспортивного форума отечественные грации Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко заняли пятое место в групповом многоборье. После упражнений с мячом белоруски шли на третьей позиции с оценкой 45,750 балла. Однако в итоге на пьедестал они не взошли. Развязка наступила после второго вида программы. В упражнениях с обручем и булавами белоруски не смогли обойтись без ошибок и заняли пятое место - 84,050 балла.-0-