ЦКК победил "Дорожник" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены светлогорского ЦКК одолели минский "Дорожник" в последнем матче первой части чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале встречи в Светлогорске минчане открыли счет, но к перерыву хозяева были впереди - 4:1. Во втором тайме гости были близки к тому, чтобы отыграться, но в итоге все же уступили с результатом 4:5.

В борьбе за путевки в четвертьфинал сыграют: "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Борисов-900", "УВД-Динамо" (Гродно) - "Охрана-Динамо" (Минск), ЦКК (Светлогорск) - "Минск", "Щучин" - "Дорожник" (Минск).

Первые матчи стартового раунда плей-офф запланированы на 14 мая, ответные поединки должны состояться 17 мая.

Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими 1-е - 4-е места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша), "Столица" (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства пройдут без зрителей.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Андрей Скварчевский из "Дорожника".

В прошлом сезоне свой третий чемпионский титул завоевала "Столица", обыгравшая в серии за золото ВРЗ (3:1), обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-