"Цмокі-Мінск" добились победы в первом матче из серии поединков с клубами ОАЭ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Цмокі-Мінск" победили команду "Аль Вахда" со счетом 87:76 в первом матче из серии спаррингов с клубами ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации баскетбола.

Встреча выдалась очень упорной. Лишь в заключительной четверти белорусским баскетболистам удалось окончательно перехватить инициативу и добиться победы. Самыми результативными среди "Цмокаў" стали Владислав Близнюк (26 очков), Андрей Рогозенко (17), Давид Одиах (12). Следующий матч намечен на 18 октября.

Дружина "Цмокі-Мінск", составленная из игроков резервной и молодежной команд столичного клуба, находится в ближневосточной стране по приглашению Совета Абу-Даби по спорту в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту, при содействии спортивного клуба "Бани Яс" и Посольства Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах.-0-

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