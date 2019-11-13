"Цмокi-Мiнск" на выезде проиграли "Левски-Лукойл", потерпев первое поражение в Кубке ФИФА-Европа

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели первое поражение в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 4-го тура в Софии чемпионы Беларуси неудачно провели первую половину, уступив "Левски-Лукойлу" 10 очков.

После большого перерыва "драконы" бросились в погоню и в третьей четверти дважды сокращали разрыв до минимума, но затем хозяева снова захватили инициативу и перед последним игровым отрезком оторвались на 12 очков.

В заключительной четверти все попытки минчан переломить ход игры успехом не увенчались. В итоге "драконы" потерпели поражение со счетом 64:75 (16:20, 12:18, 16:18, 20:19). В составе проигравших самым результативным стал Алекс Гаврилович, набравший 19 очков.

В первом матче этого турнира подопечные Ростислава Вергуна обыграли "Левски-Лукойл" на своей арене со счетом 81:68, затем также дома одолели украинский "Днепр" - 108:101 (в овертайме), а потом на выезде разгромили баскетболистов "Киева" - 99:74.

В 4-м туре "Днепр" добыл свою первую викторию, одолев на своей площадке в украинском дерби "Киев" со счетом 79:76.

Турнирное положение в квартете F после четырех игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 7 очков, "Киев" - 6, "Левски-Лукойл" - 6, "Днепр" - 5.

Свой следующий поединок в Кубке ФИБА-Европа минские "Цмокi" проведут 20 ноября в гостях у "Днепра", а 27 ноября завершат первый групповой этап домашней встречей с "Киевом". В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

В ближайшее врскресенье 17 ноября "драконы" в очередном туре Единой лиги ВТБ примут на своей арене красноярский "Енисей". Пока белорусская дружина в "банковском" турнире не выиграла ни одного матча, проиграв 5 встреч подряд.-0-