"Цмокi-Мiнск" одержали восьмую победу подряд в чемпионате Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали очередную викторию в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем восьмом поединке чемпионы страны разгромили молодежную команду "драконов" с преимуществом в 26 очков - 84:58 (19:15, 20:16, 25:15, 20:12).

В другом сегодняшнем матче баскетболисты витебского "Рубона" без особых проблем разобрались на выезде с "Гродно-93-ГрГу" - 112:67 (30:18, 22:21, 24:12, 36:16).

Завтра в Бресте местная "Виктория" встретится с "Гродно-93", а "Гомельские рыси" примут на своей площадке столичный "Импульс-БГУИР".

Положение в группе лидеров: "Цмокi-Мiнск" - 16 очков (8 матчей), "Рубон" - 14 (8), "Борисфен" - 13 (7), "Гродно-93" - 12 (7).-0-