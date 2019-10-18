"Цмокі-Мінск" победили во второй игре из серии поединков с клубами ОАЭ

Во время матча. Фото БФБ
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Цмокі-Мінск" победили команду "Банияс" со счетом 94:78 во втором матче из серии спаррингов с клубами ОАЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.
Дружина "Цмокі-Мінск", составленная из игроков резервной и молодежной команд столичного клуба, находится в ближневосточной стране по приглашению Совета Абу-Даби по спорту в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту при содействии спортивного клуба "Бани Яс" и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.-0-
Фото БФБ