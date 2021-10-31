"Цмокi-Мiнск" потерпели пятое поражение в Единой лиге ВТБ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не смогли прервать неудачную серию в матчах нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое пятое поражение подряд чемпионы Беларуси потерпели сегодня в гостях у польской "Зеленой Гуры", которая до этого проиграла четыре поединка кряду - 64:96 (16:28, 24:23, 14:27, 10:18). Самыми результативными в составе проигравших стали Джейсон Кларк и Роберт Апшоу, набравшие по 13 очков. До этого подопечные Ростислава Вергуна проиграли на своей арене московскому ЦСКА - 44:92 и пермской "Парме" - 75:78, а на выезде уступили краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" - 87:92 и саратовскому "Автодору" - 79:95. Белорусский клуб остался единственным среди 12 участников Единой лиги ВТБ, не одержавшим ни одной виктории в стартовых турах.

Свой следующий поединок "банковского" турнира минские "драконы" проведут 7 ноября в Таллинне против местного "Калева". Эстонская команда победила в одном из четырех сыгранных поединков. Лидирует действующий победитель московский ЦСКА, у которого четыре победы в четырех играх. По три раза выигрывали казанский УНИКС и саратовский "Автодор".

В ближайшую среду, 3 ноября "Цмокi" сыграют в гостях у греческого "Перистери" в матче 4-го тура группы G розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В первом круге белорусские баскетболисты выиграли у греков у себя дома со счетом 87:85. Затем минчане победили на выезде немецкий "Кральсхайм" - 81:77, а потом проиграли в Орхусе датскому клубу "Баккен Беарз" с результатом 93:101. Положение команд после трех игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 5 очков, "Кральсхайм" - 5, "Перистери" - 4, "Баккен Беарз" - 4. В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-