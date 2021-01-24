"Цмокi-Мiнск" примут "Калев" в матче Единой лиги ВТБ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" начнут сегодня домашнюю серию из трех матчей Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На арене минского "Фалькон клуба" подопечные Ростислава Вергуна примут гостей из таллинского "Калева" (начало в 15.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").
В предыдущем туре "драконы" проиграли в Минске польскому клубу "Зелена Гура" (75:76), а команда из эстонской столицы у себя дома уступила "Зениту" из Санкт-Петербурга (51:87).
Также сегодня в Красноярске местный "Енисей" встретится с казахстанской "Астаной" из Нур-Султана.
Положение в лидирующей группе "банковского" турнира сейчас таково: УНИКС (Казань) - 24 очка (14 матчей), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 23 (14), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 23 (12), "Зелена Гура" - 23 (15), ЦСКА (Москва) - 22 (12). Минские "Цмокi" имеют в своем активе 13 баллов и находятся на 11-м месте, опережая "Енисей" (12 очков) и "Калев" (10).
На этой неделе чемпионы Беларуси у себя дома проиграли в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов греческому АЕКу из Афин - 90:95 и выбыли из этого турнира.-0-