"Цмокi-Мiнск" примут "Кральсхайм" в матче Кубка ФИБА-Европа

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной поединок в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 5-го тура соревнований в предварительной группе G подопечные Ростислава Вергуна примут на площадке минского Falcon Club немецкий "Кральсхайм" (начало в 19.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге чемпионы победили сегодняшних соперников на их арене со счетом 81:77. Кроме того, минчане одолели у себя дома греческий "Перистери" - 87:85, а потом проиграли в Орхусе датскому "Баккен Беарз" с результатом 93:101 и уступили в гостях греческому клубу - 70:80.

Также сегодня в этом квартете "Баккен Беарз" примет на своей площадке баскетболистов "Перистери".

После четырех игровых дней все команды группы G набрали по шесть зачетных баллов. Встречи заключительного тура пройдут 17 ноября - минские "драконы" сыграют у себя дома с "медведями" из Орхуса, а "Кральсхайм" встретится на своей арене с "Перистери".

В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-