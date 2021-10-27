"Цмокi-Мiнск" проиграли "Баккен Беарз" в Кубке ФИБА-Европа

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели первое поражение на групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем матче первого круга соревнований квартета G подопечные Ростислава Вергуна в датском Орхусе уступили местному клубу "Баккен Беарз" со счетом 93:101 (25:28, 25:28, 18:25, 25:20). Самым результативным в составе минчан стал Джейсон Кларк, набравший 20 очков. На старте турнира чемпионы Беларуси выиграли у греческого "Перистери" - 87:85 (дома) и немецкого "Кральсхайма" - 81:77 (в гостях), а датчане проиграли этим же соперникам.

В другом сегодняшнем поединке 3-го тура группы G баскетболисты "Перистери" принимают на своей площадке гостей из "Кральсхайма".

Положение команд: "Цмокi-Мiнск" - 5 очков (3 матча), "Баккен Беарз" - 4 (3), "Кральсхайм" - 3 (2), "Перистери" - 3 (2).

В 4-м туре 3 ноября минские "драконы" сыграют на выезде с баскетболистами "Перистери".

В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-