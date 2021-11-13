"Цмокi-Мiнск" проиграли "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели шестое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем седьмом поединке чемпионы Беларуси уступили в гостях баскетболистам "Нижнего Новгорода" с результатом 65:72 (23:25, 18:11, 8:14, 16:22). В первой четверти подопечные Ростислава Вергуна уступили два очка, а на большой перерыв ушли с преимуществом в пять баллов - 41:36. Третья четверть осталась за хозяевами, в заключительной десятиминутке гости бросились в погоню, но им удалось лишь сократить разрыв до семи очков. Самым результативным в составе проигравших стал Джейми Кларк, набравший 15 очков. В предыдущем туре минские "драконы" прервали пятиматчевую серию поражений, одолев на своей арене в овертайме эстонский "Калев" из Таллина с перевесом в два очка - 93:91.

Таблицу "банковского" турнира возглавляет казанский УНИКС, одержавший пять викторий в шести проведенных матчах. По четыре победы в своем активе имеют "Зенит" из Санкт-Петербурга, саратовский "Автодор", московский ЦСКА и "Нижний Новгород". Внизу турнирной таблицы - минские "Цмокi", польская "Зелена Гура", "Парма" и красноярский "Енисей", выигравшие всего по одному поединку. Свою следующую игру в Единой лиге ВТБ минские баскетболисты проведут 6 декабря в Казани против лидера турнира.-0-