"Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" продолжают проигрывать в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое десятое поражение подряд минчане потерпели сегодня в Перми, уступив местной "Парме" с результатом 65:74 (18:18, 9:19, 20:23, 18:14). Лучшим снайпером в составе гостей стал американский легионер Дерек Кук, набравший 19 очков.

В 20 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь две виктории и прочно осели на последнем, 13-м, месте в турнирной таблице.

Впереди баскетболисты питерского "Зенита", у которых 18 побед, казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань" и московский ЦСКА выиграли по 15 матчей.

Свой следующий поединок "Цмокi" проведут 12 апреля на площадке "Минск-Арены" против краснодарской команды.

В плей-офф "банковского" турнира по итогам регулярного сезона выйдут восемь лучших клубов.-0-