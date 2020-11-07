"Цмокi-Мiнск" проведут первый домашний матч в Единой лиге ВТБ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня первый домашний матч нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон Клуба" подопечные Ростислава Вергуна примут гостей из саратовского "Автодора". На старте этого сезона "банковского" турнира "драконы" победили в Красноярске местный "Енисей" - 86:81, а затем потерпели два поражения в гостях: в Санкт-Петербурге от "Зенита" со счетом 73:104 и польского клуба "Зелена Гура" - 75:89. Баскетболисты "Автодора" сначала проиграли пермской "Парме" - 70:93 (дома) и московскому ЦСКА - 66:100 (в гостях), а потом обыграли на своей площадке "Астану" из Нур-Султана - 107:85 и "Химки" - 85:82.

В минувшую среду "Цмокi" успешно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв в Минске французский "Шоле" со счетом 82:75. Свой следующий поединок в предварительной группе С чемпионы Беларуси проведут 11 ноября в Афинах с греческим клубом АЕК, который в первом туре победил у себя дома с израильским "Маккаби" из Холона - 100:96.-0-