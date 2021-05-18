"Цмокi-Мiнск" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси с могилевским "Борисфеном", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неожиданного поражения в первом домашнем поединке (68:85) сегодня действующие чемпионы страны выиграли с перевесом в 16 очков - 90:74. Следующая встреча соискателей золотых медалей состоится 22 мая в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". Если после трех игр победитель не определится, то четвертый матч 23 мая также пройдет в Могилеве. Если счет в серии будет равным, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 мая в Минске.

После двух матчей серии за бронзу также ничья. В первой выездной встрече столичный клуб "Импульс-БГУИР" обыграл в овертайме "Гродно-93" со счетом 74:72, а затем хозяева взяли убедительный реванш - 102:70. Третья игра пройдет 21 мая в Минске. В прошлом сезоне гродненские баскетболисты финишировали третьими, победив в игре за бронзу витебский "Рубон" - 67:60. "Импульс-БГУИР" еще ни разу не поднимался на пьедестал почета.

Минские "Цмокi" 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-