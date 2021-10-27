"Цмокi-Мiнск" сыграют с "Баккен Беарз" в 3-м туре Кубка ФИБА-Европа

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты клуба "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной поединок группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче первого круга соревнований квартета G подопечные Ростислава Вергуна встретятся в датском Орхусе с местным клубом "Баккен Беарз". На старте турнира минчане выиграли у греческого "Перистери" - 87:85 (дома) и немецкого "Кральсхайма" - 81:77 (в гостях), а датчане проиграли этим же соперникам. В прошлые годы минские "драконы" и "медведи" из Орхуса шесть раз встречались между собой в еврокубковых турнирах, одержав по три виктории.

В другом сегодняшнем поединке 3-го тура группы G баскетболисты "Перистери" примут на своей площадке гостей из "Кральсхайма".

Положение команд после двух игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 4 очка, "Кральсхайм" - 3, "Перистери" - 3, "Баккен Беарз" - 2.

В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-