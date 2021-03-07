"Цмокi-Мiнск" сыграют с баскетболистами ЦСКА в Единой лиге ВТБ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут свой 16-й поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси сыграют в гостях у действующего победителя "банковского" турнира московского ЦСКА. В первом круге нынешнего турнира подопечные Ростислава Вергуна проиграли армейцам в Минске со счетом 60:87.

В прошлом туре минчане потерпели разгромное поражение на выезде от саратовского "Автодора" - 66:113, а ЦСКА у себя дома уступил одному из лидеров этого сезона питерскому "Зениту" - 71:74.

В предыдущих 15 встречах минские "драконы" одержали лишь две виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Впереди "Зенит" из Санкт-Петербурга и УНИКС, набравшие по 32 очка, на два балла меньше у польского клуба "Зелена Гура", у краснодарского "Локомотива-Кубани" 28 очков, ЦСКА 27 баллов.-0-