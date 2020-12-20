"Цмокi-Мiнск" сыграют с баскетболистами УНИКСа в Единой лиге ВТБ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной поединок Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Казани подопечные Ростислава Вергуна встретятся с баскетболистами местного УНИКСа (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В этом матче минчане впервые сыграют без одного из своих лидеров Максима Салаша, который недавно перешел в сильный испанский клуб "Сан-Пабло Бургос", который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Только в стартовом матче нового сезона "банковского" турнира чемпионы Беларуси добились победы, а затем потерпели шесть поражений подряд. Казанская команда выиграла четыре из семи проведенных встреч.

Также сегодня в Единой лиге ВТБ состоятся еще две встречи: пермская "Парма" примет на своей площадке польский клуб "Зелена Гура", а баскетболисты "Нижнего Новгорода" у себя дома сыграют с красноярским "Енисеем".

Перед сегодняшним игровым днем турнирную таблицу возглавляет "Заенит" из Санкт-Петербурга", победивший в семи из восьми матчей. Также по 7 викторий у московского ЦСКА (9 матчей) и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" (10). После сегодняшней игры в Казани минчане отправятся на встречу в Краснодар, которая состоится 23 декабря.

На этой неделе минские "драконы" уступили израильскому "Хапоэлю" из Холона с результатом 71:75 в домашнем поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Турнирное положение в предварительном квартете С после четырех игровых дней: АЕК - 7 очков, "Цмокi-Мiнск" - 6, "Хапоэль" - 6, "Шоле" - 5.

По итогам группового раунда в плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-