"Цмокi-Мiнск" сыграют с "Нижним Новгородом" в Единой лиге ВТБ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня седьмой поединок регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси сыграют в гостях у баскетболистов "Нижнего Новгорода" (начало в 16.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В предыдущем туре минские "драконы" прервали пятиматчевую серию поражений, одолев на своей арене в овертайме эстонский "Калев" из Таллина с перевесом в два очка - 93:91. Баскетболисты "Нижнего Новгорода" на прошлой неделе добыли свою третью победу, обыграв у себя дома пермскую "Парму" с результатом 79:65.

Таблицу "банковского" турнира возглавляет казанский УНИКС, одержавший пять викторий в шести проведенных матчах. По четыре победы в своем активе имеют "Зенит" из Санкт-Петербурга, саратовский "Автодор" и московский ЦСКА. Внизу турнирной таблицы минские "Цмокi", польская "Зелена Гура", "Парма" и красноярский "Енисей", выигравшие всего по одному поединку.-0-