"Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у "Автодора" в матче Единой лиги ВТБ

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной поединок регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 18-го тура подопечные Ростислава Вергуна сыграют в Саратове против местного "Автодора" (начало в 16.00, трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Оба соперника пока не могут похвастаться хорошими результатами, одержав всего по четыре виктории, и занимают места в самом низу турнирной таблицы. Саратовские баскетболисты провели 16 встреч, минчане сыграли на матч больше. Во встрече первого круга Единой лиги ВТБ минские "драконы" обыграли "Автодор" на своей арене со счетом 88:80.

Таблицу банковского турнира возглавляют подмосковные "Химки", у которых 17 викторий в 18 проведенных матчах, 14 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", казанский УНИКС одержал 10 побед.

После финиша регулярного сезона в плей-офф выйдут восемь из 13 участников Единой лиги ВТБ.-0-