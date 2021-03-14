"Цмокi-Мiнск" уступили "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 15-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси уступили в гостях "Нижнему Новгороду" со счетом 57:78 (13:17, 14:20, 13:23, 17:18). Самым результативным в составе минчан стал Крис Клайберн, в активе которого 22 очка. В первом круге подопечные Ростислава Вергуна победили сегодняшних соперников на своей арене с минимальным преимуществом - 77:76. Минские "драконы" в этом сезоне выступают крайне неудачно, победив лишь в двух проведенных поединках, у них 13-е, последнее место.

Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты питерского "Зенита" и казанского УНИКСа, у которых по 15 побед, на две виктории меньше у польской команды "Зелена Гура", по 12 выигрышей в активе ЦСКА и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Свой следующий матч "Цмокi-Мiнск" проведут 21 марта на своей арене против казахстанской "Астаны" из Нур-Султана.-0-