"Цмокi-Мiнск" вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вышли вперед в решающей серии матчей за золото чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем поединке, состоявшемся в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", действующие чемпионы победили могилевский "Борисфен" со счетом 86:74 (16:16, 19:25, 29:15, 22:18). Первую половину этой встречи лучше провели хозяева, которые ушли на перерыв с перевесом в 6 очков - 41:35. Зато во второй части гости заметно прибавили в движении и в итоге добились победы с разницей в 12 баллов. Завтра соперники вновь встретятся в Могилеве. Если минчане победят, то они станут 13-кратными чемпионами страны, а если могилевчане сравняют счет в серии, то решающий матч за чемпионский титул состоится 26 мая на площадке столичных "драконов". В первой игре финальной серии в Минске "Борисфен" неожиданно одержал викторию над главным фаворитом со счетом 85:68, а затем подопечные Ростислава Вергуна взяли убедительный реванш с результатом 90:74.

В серии за 3-е место сегодня в Минске состоится четвертый поединок. Если столичный "Импульс-БГУИР" выиграет у гостей из "Гродно-93", то он впервые поднимется на пьедестал почета национального первенства. В двух стартовых матчах в Гродно соперники обменялись победами: сначала "Импульс-БГУИР" выиграл в овертайме со счетом 74:72, а затем хозяева взяли убедительный реванш - 102:70. Вчера минчане у себя дома одержали вторую победу в серии - 98:61.

Минские "Цмокi" 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-

Фото Олега Фойницкого