"Цмокi-Мiнск" выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Единой лиги ВТБ сегодня утвердило состав, формат и регламент нового баскетбольного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В числе 13 участников баскетболисты "Цмокi-Мiнск", для которых это будет уже 11-й сезон в "банковском" турнире. Кроме лучшего белорусского клуба в Единой лиге ВТБ сыграют девять российских команд - ЦСКА (Москва), "Химки", "Зенит" (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), "Нижний Новгород", "Енисей" (Красноярск), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Автодор" (Саратов), "Парма" (Пермь), а также эстонский "Калев" (Таллинн), польская "Зелена Гура" и казахстанская "Астана" (Нур-Султан).

В регулярном сезоне, который должен стартовать 20 сентября, команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе плей-офф. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" еще ни разу не выходили в нокаут-раунд.

На сегодняшнем заседании совета Единой лиги ВТБ ее президентом переизбран Сергей Кущенко, генеральным директором осталась Илона Корстин.

Самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ - московский ЦСКА, который 10 раз становился победителем. Лишь один раз, в 2011 году, турнир выиграли подмосковные "Химки".-0-