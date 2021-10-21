"Цмокi" обыграли "Кральсхайм" в гостевом матче Кубка ФИБА-Европа

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу в групповом раунде розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 2-го тура соревнований группы G подопечные Ростислава Вергуна победили на выезде немецкий "Кральсхайм" со счетом 81:77 (25:20, 19:10, 14:31, 23:16). Первую половину гости выиграли с преимуществом в 14 баллов, а потом после провальной третьей четверти уступали 3 очка. Однако в заключительной десятиминутке "драконы" показали характер и сумели добыть вторую викторию в турнире. Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Кларк, набравший 19 очков. В стартовом поединке минчане одолели на своей арене греческий "Перистери" со счетом 87:85 (в овертайме). Свой заключительный матч первого круга чемпионы Беларуси проведут 27 октября в Орхусе против датского клуба "Баккен Беарз", который вчера уступил в гостях греческой команде с результатом 83:85, а первом туре проиграл у себя дома баскетболистам "Кральсхайма" - 78:91.

Положение команд после двух игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 4 очка, "Кральсхайм" - 3, "Перистери" - 3, "Баккен Беарз" - 2.

В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из 8 предварительных квартетов.-0-