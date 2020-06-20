ЦСКА крупно проиграл "Зениту" в матче футбольного чемпионата России

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко потерпели крупное поражение от лидера чемпионата России питерского "Зенита" со счетом 0:4 в домашнем матче 23-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме гости трижды поразили ворота Игоря Акинфеева - счет открыл сербский защитник зенитовцев Бранислав Иванович, а затем голевой дубль оформил бразильский форвард Малколм. На пятой компенссированной минуте второй половины встречи итог подвел аргентинский нападаюший Себастьян Дриусси, реализовавший пенальти.

Результаты других встреч: "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный) - 2:4, "Сочи" - "Ростов" - 10:1, "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) - 1:2, "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва) - 2:3.

Заключительные матчи 23-го тура российского первенства пройдут 21 июня. Московский "Локомотив" примет на своем поле футболистов "Оренбурга", в котором играют белорусский голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своем поле с московским "Динамо", а "Уфа" примет гостей из "Тамбова".

Турнирное положение: "Зенит" - 53 очка, "Локомотив" - 41, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, ЦСКА - 36, "Спартак" - 31, "Динамо" - 30, "Арсенал" - 28, "Уфа" - 27, "Сочи" - 27, "Рубин" - 26, "Урал" - 25, "Тамбов" - 25, "Оренбург" - 23, "Ахмат" - 23, "Крылья Советов" - 22.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, забивший 13 мячей.-0-