ЦСКА обыграл футболистов "Сочи" в чемпионате России

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, добились волевой победы в гостях у "Сочи" - 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем стартовом поединке второго круга российского первенства армейцы дважды уступали - 0:1 и 1:2, но смогли переломить ход игры и победили.

Действующий чемпион и лидер нынешнего турнира питерский "Зенит" в непростом поединке в Туле сумел выиграть с минимальным перевесом - 1:0.

В матче еще двух фаворитов московский "Локомотив" и "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, зафиксирована ничья - 1:1.

Также вничью (0:0) сыграли футболисты грозненского "Ахмата" и "Урала" из Екатеринбурга, за который выступает белорусский защитник Денис Поляков. Не было забитых мячей и в игре "Оренбурга" с "Уфой". Белорусский голкипер оренбуржцев Андрей Климович отыграл весь матч, а защитник Михаил Сиваков на поле не выходил.

Результаты остальных встреч 16-го тура российского первенства: "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 0:1, "Ростов" - "Тамбов" - 1:2, "Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0.

Положение в группе лидеров чемпионата России после 16 туров: "Зенит" - 36 очков, "Локомотив" - 31, "Ростов" - 30, "Краснодар" - 30, ЦСКА - 30.

Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Соболев ("Крылья Советов") и Эльдор Шомуродов ("Ростов"), забившие по 10 мячей.

Матчи 17-го тура российской премьер-лиги пройдут 22-24 ноября.-0-