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17 декабря 2020, 22:06

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче футбольного чемпионата России

Фото ПФК ЦСКА Москва
Фото ПФК ЦСКА Москва

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко победили "Ростов" со счетом 3:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом матче хет-трик оформил Федор Чалов, отличившийся на 2-й, 56-й и 82-й минутах игры. Незадолго до финального свистка хозяева ответили голом Алексея Козлова.

Футболисты "Краснодара" одержали третью победу подряд, обыграв на своем поле гостей из "Уфы" - 1:0. Победу хозяевам принес шведский легионер хозяев Маркус Берг, отличившийся на 22-й минуте игры. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч.

Московский "Локомотив", играя в гостях с "Химками, дважды вел в счете, но в итоге уступил с результатом 2:3. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе, на 15-й минуте отдал голевой пас и был заменен на 76-й минуте встречи.

Также сегодня грозненский "Ахмат" на своей арене разошелся миром с казанским "Рубином" - 0:0.

Результаты других игр: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 3:1, "Ротор" (Волгоград) - "Арсенал" (Тула) - 1:0, "Сочи" - "Динамо" (Москва) - 2:0.

Завершится 19-й тур матчем в Саранске, где футболисты "Тамбова" с белорусским защитником Максимом Володько встретятся с екатеринбургским "Уралом", за который играет белорусский защитник Николай Золотов.

Положение команд сейчас таково: "Зенит" - 41 очко, ЦСКА - 37, "Спартак" - 35, "Сочи" - 33, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30, "Краснодар" - 30, "Локомотив" - 28, "Рубин" - 28, "Ахмат" - 26, "Химки" - 25, "Урал" - 20, "Арсенал" - 14, "Ротор" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-

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