ЦСКА победил "Арсенал", "Зенит" одолел "Спартак" в чемпионате России

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержали вторую победу подряд в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 8-го тура в Туле армейцы обыграли местный "Арсенал" со счетом 2:1. В главном матче этого тура московский "Спартак" принимал действующего чемпиона питерский "Зенит" и уступил гостям - 0:1.

Футболисты "Краснодара" без травмированного белорусского защитника Александра Мартыновича победили в Екатеринбурге "Урал" с белорусом Денисом Поляковым в составе счетом 4:2. В матче еще двух претендентов на призовые места футболисты "Ростова" переиграли в Москве "Локомотив" - 2:1.

Первую викторию в этом чемпионате одержал "Оренбург, взявший верх в гостях над футболистами "Уфы" - 2:1. В составе победителей дебютировал белорусский голкипер Андрей Климович, проведший весь поединок, а защитник Михаил Сиваков вышел на поле с первых минут и был заменен в середине второго тайма.

Результаты остальных встреч: "Рубин" (Казань) - "Сочи" - 0:3, "Ахмат" (Грозный) - "Тамбов" - 1:1, "Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва) - 0:0.

Впереди сразу 3 команды, набравшие по 17 очков - "Краснодар", "Зенит" и "Ростов". У ЦСКА на один балл меньше. Замыкают турнирную таблицу "Оренбург" и "Тамбов", у которых по 5 баллов. Список бомбардиров возглавляет Элдор Шомуродов ("Ростов"), забивший 7 мячей.-0-