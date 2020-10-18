ЦСКА победил футболистов "Динамо" и поднялся на 3-е место в чемпионате России

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 11-го тура армейцы переиграли московское "Динамо" со счетом 3:1. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 51-й минуте игры Константин Кучаев вывел ЦСКА вперед, через три минуты Чидера Эджуке забил второй мяч, вскоре Никола Моро сократил разрыв, а на 68-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев установил окончательный результат матча.

Московский "Локомотив" одолел у себя дома футболистов "Уфы" с минимальным перевесом - 1:0. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович вышел на замену в самом конце игры.

Футболисты "Краснодара" обыграли на своей арене казанский "Рубин" со счетом 3:1. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович в этой встрече на поле не выходил.

Тульский "Арсенал" победил на своем поле "Урал" из Екатеринбурга - 1:0. Белорусские полузащитники туляков Юрий Ковалев и Валерий Громыко вышли на замену во второй половине встречи. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов не играл.

Аутсайдер турнира волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, проиграл на своей арене гостям из "Тамбова" со счетом 0:2.

Действующий чемпион России "Зенит" переиграл в Санкт-Петербурге гостей из "Сочи" с результатом 3:1.

Московский "Спартак" одержал волевую викторию в гостевом матче с "Химками" - 3:2.

Футболисты "Ростова" обыграли у себя дома "Ахмат" из Грозного со счетом 3:0.

Положение команд после 11 туров: "Зенит" - 24 очка, "Спартак" - 24, ЦСКА - 22, "Локомотив" - 21, "Ростов" - 20, "Сочи" - 19, "Краснодар" - 18, "Динамо" - 17, "Рубин" - 15, "Ахмат" - 14, "Арсенал" - 12, "Тамбов" - 11, "Урал" - 10, "Химки" - 6, "Уфа" - 6, "Ротор" - 3.

В споре лучших снайперов лидирует эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший 7 мячей.

Матчи 12-го тура российской премьер-лиги состоятся 24-26 октября.-0-