ЦСКА победил "Химки" в первом матче нового чемпионата России по футболу

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко обыграл на выезде "Химки" со счетом 2:0 в стартовом поединке нового футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Химках прошла с преимуществом гостей, которые уже в первом тайме дважды добились успеха. На 18-й минуте игры Константин Кучаев забил первый гол, а незадолго до перерыва Алан Дзагоев удвоил превосходство ЦСКА. Во второй половине матча результат не изменился. Белорусский форвард армейцев Илья Шкурин на поле не выходил.

Также сегодня "Тамбов" примет в Саранске футболистов "Ростова".

Еще три поединка состоятся 9 августа. "Уфа" встретится на своей арене с бронзовым призером прошлого чемпионата "Краснодарм", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Тульский "Арсенал" с белорусскими полузащитниками Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе примут грозненский "Ахмат", московский "Спартак" сыграет на своем поле с гостями из "Сочи".

В понедельник, 10 августа футболисты "Урала", за который выступает белорусский защитник Николай Золотов, примут в Екатеринбурге московское "Динамо". Первый тур российской премьер-лиги завершится 11 августа: действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в гостях у волгоградского "Ртора", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, а в Казани местный "Рубин" встретится с серебряным призером прошлого первенства московским "Локомотивом" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе.-0-