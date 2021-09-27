ЦСКА победил "Нижний Новгород" в матче футбольного чемпионата России

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА обыграли в гостях "Нижний Новгород" с результатом 2:0 в последнем матче 9-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В каждом тайме армейцы забили по голу - на 31-й минуте счет открыл Бахтиер Зайнутдинов, а незадолго до финального свистка Ильзат Ахметов поставил точку, реализовав пенальти.

Еще в одном сегодняшнем поединке футболисты "Урала" в Екатеринбурге с таким же результатом победили тульский "Арсенал". Оба мяча хозяева забили в первой половине встречи - сначала отличился Эрик Бикфалви, а потом его успех повторил Андрей Егорычев.

Ранее московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Химками" - 0:0. С 53-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления голкипера Маринато Гильерме. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 82-й минуте встречи, а полузащитник Кирилл Зинович не играл.

Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко разгромили на своей арене "Сочи" - 3:0. В конце первого тайма у хозяев был удален Урош Спайич, а за 15 минут до финального свистка за второе предупреждение поле покинул Александр Черников, но сочинцы не смогли воспользоваться численным преимуществом. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович не играл.

Лидер российского первенства "Зенит" в Санкт-Петербурге одержал волевую викторию над самарскими "Крыльями Советов" с результатом 2:1. В Москве "Спартак" обыграл гостей из "Уфы" со счетом 2:0. С таким же результатом московское "Динамо" у себя дома победило казанский "Рубин". Футболисты "Ростова" на своем поле уступили грозненскому "Ахмату" - 1:2.

После 9 туров таблицу возглавляет "Зенит", у которого 23 очка, на второй позиции "Динамо", имеющее 19 баллов, третьим идет "Локомотив", набравший 17 очков, у "Краснодара" и ЦСКА на один балл меньше. Внизу турнирной таблицы "Урал" и "Ростов", у которых всего по 6 очков, на один балл больше у "Химок".

Список лучших бомбардиров возглавляет Гамид Агаларов ("Уфа"), забивший 8 мячей.

Матчи следующего тура российского первенства пройдут 2-3 октября.-0-