ЦСКА под руководством Гончаренко занял 4-е место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов

Во время матча ЦСКА - "Тамбов". Фото ПФК ЦСКА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко заняли четвертое место в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке последнего тура российского первенства армейцы победили гостей из "Тамбова", забив по мячу в каждом тайме. На 26-й минуте игры Георгий Щенников открыл счет, а на 78-й минуте Иван Обляков подвел итог - 2:0. Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин вышел на замену на 64-й минуте матча. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко получили право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Фото ПФК ЦСКА

Там же выступят и футболисты "Ростова", уступившие сегодня на своей арене с результатом 1:2 чемпиону страны питерскому "Зениту", который будет играть в групповом этапе главного клубного турнира Старого Света - Лиге чемпионов.

Фото ФК "Ростов"

В ЛЧ сыграет и московский "Локомотив", одолевший в Екатеринбурге местный "Урал" со счетом 1:0. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов не играл.

Фото ФК "Урал"

Фото ФК "Локомотив"

В квалификации Лиги чемпионов выступит "Краснодар", разгромивший сегодня у себя дома грозненский "Ахмат" - 4:0. Капитан краснодарцев белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч.

Тульский "Арсенал" в гостях сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко вышел на замену на 72-й минуте встречи и получил предупреждение, а Юрий Ковалев на поле не выходил.

Футболисты "Оренбурга", покидающие элитный дивизион российского чемпионата, напоследок обыграли на выезде московское "Динамо" - 1:0. Белорусский голкипер оренбургской команды Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков провели весь поединок.

Фото ФК "Оренбург"

В Казани местный "Рубин" проиграл гостям из московского "Спартака" со счетом 1:2.

Фото ФК "Рубин"

Матч 30-го тура между самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи" перенесен.

Турнирное положение: "Зенит" - 72 очка, "Локомотив" - 57, "Краснодар" - 52, ЦСКА - 50, "Ростов" - 45, "Динамо" - 41, "Спартак" - 39, "Арсенал" - 38, "Уфа" - 38, "Урал" - 35, "Рубин" - 35, "Сочи" - 33, "Ахмат" - 31, "Тамбов" - 31, "Крылья Советов" - 28, "Оренбург" - 24.

Лучшими бомбардирами российской премьер-лиги стали представители "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 17 мячей.-0-