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27 октября 2019, 21:14

ЦСКА проиграл "Динамо" в московском дерби футбольного чемпионата России

Фото ПФК ЦСКА
Фото ПФК ЦСКА

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА уступили "Динамо" 0:1 в столичном дерби чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей встречи армейцы, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, владели инициативой, но добиться успеха не смогли. В середине первого тайма динамовцы нарушили правила в своей штрафной площади, но Никола Влашич не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. После перерыва ЦСКА также много атаковал, а на 80-й минуте пропустил мяч от камерунского форварда "Динамо" Клинтона Н'Джие - 0:1.

В другом столичном дерби "Спартак" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0, прервав шестиматчевую серию без побед.

Действующий чемпион России питерский "Зенит" переиграл в Самаре местные "Крылья Советов" - 2:0. Футболисты "Ростова" с таким же счетом переиграли на своей арене гостей из "Сочи". После серии из трех поражений подряд победил "Тамбов", разгромивший в Саранске "Уфу" со счетом 3:0. Еще в двух поединках победитель не был выявлен. Грозненский "Ахмат" у себя дома сыграл вничью с тульским "Арсеналом" - 1:1, а в Казани местный "Рубин" разошелся миром с "Уралом" из Екатеринбурга - 0:0. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков провел весь матч, получив предупреждение.

В последнем матче 14-го тура футболисты "Краснодара" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом" - 1:1. Капитан краснодарцев белорусский защитник Александр Мартынович и белорусский голкипер оренбургской команды белорус Андрей Климович провели весь матч.

Положение в группе лидеров российской премьер-лиги после 14 туров: "Зенит" - 32 очка, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 29, "Краснодар" - 28, ЦСКА - 26.

Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Соболев ("Крылья Советов") и Эльдор Шомуродов ("Ростов"), забившие по 10 мячей.-0-

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