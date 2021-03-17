ЦСКА проиграл футболистам "Зенита" в матче чемпионата России

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко уступили "Зениту" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух фаворитов российского первенства получилась очень напряженной. Поначалу армейцы захватили инициативу и на 28-й минуте игры одну из их атак точным ударом завершил экс-зенитовец Соломон Рондон. Пропустив мяч, гости пошли вперед и уже через 5 минут один из их лидеров Артем Дзюба сравнял счет. Незадолго до перерыва он же имел отличный шанс с пенальти забить второй гол, но его удар парировал Игорь Акинфеев. Через 4 минуты после начала второй половины игры Вендел вывел "Зенит" вперед, а еще через три минуты москвичи остались в меньшинстве, когда с поля был удален Ильзат Ахметов. После этого лидеры российского чемпионата полностью завладели преимуществом и на 77-й минуте Вендел забил свой второй гол. Москвичи не сдавались, провели несколько острых контратак, одна из которых на 90-й минуте поединка завершилась назначением пенальти. Никола Влашич уверенно реализовал его, но большего хозяевам добиться не удалось - поражение со счетом 2:3.

Также сегодня футболисты волгоградского "Ротора", которых тренирует белорус Александр Хацкевич, на своем поле потерпели разгромное поражение от "Ростова" - 0:4. В Грозном местный "Ахмат" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев на поле выходили.

Завтра московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет в гостях у футболистов "Уфы". "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своей арене с московским "Динамо". Московский "Спартак" у себя дома будет соперничать с "Уралом" из Екатеринбурга.

Две заключительные встречи 23-го тура российского первенства состоятся 19 марта. Футболисты "Сочи" примут гостей из "Тамбова", а в Казани местный "Рубин" сыграет с "Химками".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 48 очков (23 матча), "Спартак" - 41 (22), ЦСКА - 40 (23), "Локомотив" - 37 (22), "Сочи" - 37 (22), "Рубин" - 37 (22), "Ростов" - 37 (23). Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".

Список лучших бомбардиров возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 13 мячей.-0-