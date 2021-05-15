ЦСКА стал последним полуфиналистом Единой лиги ВТБ

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА последними пробились в полуфинал Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке четвертьфинальной серии москвичи с огромным трудом одолели на своей арене гостей из "Нижнего Новгорода" со счетом 79:75 (25:25, 18:16, 17:22, 19:12). В первом матче армейцы разгромили нижегородцев у себя дома - 84:59, а вот в выездном поединке неожиданно потерпели поражение - 72:76. Это была первая виктория нижегородской команды над ЦСКА в плей-офф за всю историю Единой лиги ВТБ. В полуфинале баскетболисты ЦСКА встретятся с победителем регулярного чемпионата - баскетболистами "Зенита" из Санкт-Петербурга. В четвертьфинальной серии до двух побед зенитовцы дважды уверенно переиграли пермскую "Парму" - 86:66 (дома) и 98:62 (в гостях).

Во второй полуфинальной паре краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" сыграет с казанским УНИКСом. В четвертьфинале железнодорожники встретили упорное сопротивление со стороны подмосковных "Химок", но все же одержали две виктории - 89:80 (дома) и 92:85 (в гостях). Баскетболисты УНИКСа победили польский клуб "Зелена Гура" - 87:60 (дома) и 90:79 (в гостях).

Полуфинальные и финальная серии "банковского" турнира продлятся до трех викторий одной из команд. Полуфиналы начнутся 17 мая, а победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. Единая лига ВТБ основана в 2008 году, самый титулованный клуб - ЦСКА, который 10 раз становился победителем, только в 2011 году 1-е место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.-0-