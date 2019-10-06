ЦСКА уступил “Ростову” и утратил лидерство в чемпионате России по футболу

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко уступили на своем поле “Ростову" Валерия Карпина и откатились на 5-е место в турнирной таблице РПЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный мяч в ворота гостевой команды забил Никола Влашич с пенальти. В составе ростовчан отличились Эльдор Шомуродов и отметившийся дублем Карен Байрамян.
В других матчах “Уфа” на своем поле уступила “Ахмату” - 0:1, “Оренбург” нанес поражение московскому “Динамо - 2:0, “Рубин” дома разобрался с “Тамбовом” - 2:1, а “Сочи” не справились с “Крыльями Советов” - 0:2.
“Зенит” в гостях обыграл екатеринбургский “Урал” (3:1), а московский “Локомотив” выиграл у тульского «Арсенала» (2:1). В матче, закрывающем программу 12-го тура, “Краснодар” обыграл “Спартак” (2:1).
Таким образом, “Локомотив”, “Ростов”, “Краснодар” и “Зенит”, набрав 26 очков, делят в турнирной таблице места с 1-го по 4-е. ЦСКА с 25-ю пунктами занимают 5-е место. -0-